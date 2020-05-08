Порносайт назвал футболистов, которых чаще всего ищут на их портале. Угадайте двойку лидеров

Популярный порносайт PornHub назвал десятку футболистов, которых чаще всего ищут на их портале. Первые два места заняли пяти- и шестикратный обладатели «Золотого мяча» Криштиану Роналду и Лионель Месси. Тройку лидеров же замкнул Мауро Икарди.

Примечательно, что в топ-10 вошел Дэвид Бекхэм, который завершил карьеру еще в 2013 году, а сейчас является совладельцем клуба MLS «Интер Майами».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»)

2. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)

3. Мауро Икарди (Аргентина, «ПСЖ»)

4. Алексис Санчес (Чили, «Интер»)

5. Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)

6. Пауло Дибала (Аргентина, «Ювентус»)

7. Эден Азар (Бельгия, «Реал»)

8. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»)

9. Карим Бензема (Франция, «Ювентус»)

10. Дэвид Бекхэм (Англия, завершил карьеру)