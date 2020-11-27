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Помощник Марадоны в «Химнасии» ушел из клуба в знак уважения к легенде футбола

21:35
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Помощник главного тренера «Химнасии» Себастьян Мендес покинул клуб, сообщает TNT Sport.

43-летний аргентинец ушел из команды после смерти Диего Марадоны, который де-юре являлся главным тренером «Химнасии». Сам Мендес выполнял основную роль тренера. Другой тренер команды Адриан Гонсалес также ушел из команды в знак уважения к Марадоне.

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