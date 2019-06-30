Помните Вилью? В 37 лет он все еще забивает: уже 421 гол

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья в своем Твиттере опубликовал голы, которые он забил в сегодняшнем матче чемпионата Японии в составе "Виссел Кобе". 37-летний форвард оформил дубль, "Виссел Кобе" победил "Нагою Грампус" со счетом 5:3.

Вилья входит в число лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата Японии: на его счету 9 мячей в 15 играх. По подсчетам футболиста, сегодняшние голы стали для него 420-м и 421-м (видимо, во взрослой карьере).

Вилья ранее защищал цвета хихонского "Спортинга", "Сарагосы", "Валенсии", "Барселоны", "Атлетико", "Нью-Йорк Сити" и "Мельбурн Сити".