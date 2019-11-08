Платини требует от УЕФА 7,2 миллиона евро

Мишель Платини, возглавлявший УЕФА с 2007 по 2015 год, обратился в суд с требованием выплатить ему задолженность по заработной плате, сообщает AP.

64-летний Платини подал иск в общей сложности на сумму 7,2 миллиона евро (из них 5,5 миллиона — задолженность по зарплате).

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Срок дисквалификации Платини истек в октябре, поскольку суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив отстранение до четырех лет.