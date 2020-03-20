Петр Чех принял вызов Игоря Ларионова и пожонглировал туалетной бумагой с помощью клюшки
17:16
Бывший вратарь сборной Чехии по футболу Петр Чех откликнулся на вызов знаменитого советского и российского хоккеиста Игоря Ларионова и принял участие в челлендже «Оставайся дома».
Чешский голкипер пожонглировал рулоном туалетной бумаги, причем использовал для этого сперва хоккейную клюшку, а затем — ноги.
Спортсмены участвуют в челлендже «Оставайся дома» на фоне эпидемии коронавируса.
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