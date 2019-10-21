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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Первый клубный чемпионат мира в новом формате может пройти в Китае

10:38

В 2021 году пройдет первый чемпионат мира среди клубов, в котором встретятся 24 команды. В четверг, 24 октября, руководящий орган ФИФА соберется в Шанхае, чтобы выбрать место проведения турнира, сообщает AP.

Теперь чемпионат мира среди клубов будет проводиться раз в четыре года, а не каждый сезон. Китай на данный момент является единственным рассматриваемым местом проведения турнира.

Два последних розыгрыша клубного чемпионата мира по старой схеме пройдут в Катаре, что поможет стране в подготовке к чемпионату мира. Первый расширенный клубный ЧМ должен состояться в июне-июле 2021 года.

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