Первый канал покажет фильм Эмира Кустурицы «Марадона»

27 ноября в 00:40 и 28 ноября в 10:10 на Первом канале выйдет документальный взгляд Эмира Кустурицы на жизнь лучшего футболиста XX века Диего Марадоны.

Фильм состоит из семи частей, каждая из которых носит название одного из смертных грехов. При этом хронологический принцип режиссером не соблюдается. Кадры хроники сочетаются с диалогами и музыкой. Отдельно освещены борьба Марадоны с наркотической зависимостью, его семья, дружба с Уго Чавесом и Фиделем Кастро, политические взгляды, а также история с одним из самых знаменитых футбольных голов — «рукой Бога».

Режиссер и автор сценария — Эмир Кустурица.