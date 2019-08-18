Первые голы Зе Луиша за «Порту» в чемпионате Португалии. Видео

В матче второго тура чемпионата Португалии «Порту» принимает «Виторию Сетубал». После первого тайма хозяева ведут со счетом 2:0, дубль оформил экс-форвард «Спартака» Зе Луиш. Он забил первые голы за «драконов» в чемпионате Португалии.

В общей сложности на счету 28-летнего форварда 109 игр за красно-белых, 35 мячей и 25 результативных передач. Форвард становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка (2017).