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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Первые голы Зе Луиша за «Порту» в чемпионате Португалии. Видео

00:29
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В матче второго тура чемпионата Португалии «Порту» принимает «Виторию Сетубал». После первого тайма хозяева ведут со счетом 2:0, дубль оформил экс-форвард «Спартака» Зе Луиш. Он забил первые голы за «драконов» в чемпионате Португалии.

В общей сложности на счету 28-летнего форварда 109 игр за красно-белых, 35 мячей и 25 результативных передач. Форвард становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка (2017).

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