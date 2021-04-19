Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал создание нового европейского клубного турнира.

«Мы поможем футболу на всех уровнях и выведем его на достойное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность, как больших клубов, состоит в том, чтобы удовлетворить их желания», — говорится в пресс-релизе Суперлиги.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, вице-президентами турнира — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и владелец «МЮ» Джоэль Глейзер.