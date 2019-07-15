Перенесший инфаркт Касильяс войдет в руководство "Порту"

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс войдет в руководство "Порту", сообщает официальный сайт клуба. 38-летний голкипер будет обеспечивать связь между игроками, тренерами и руководством.

- Я собираюсь заняться чем-то, что отличается от моих обычных действий на поле. Постараюсь установить связь между командой и клубом. Тренер говорил со мной в прошлом сезоне, когда произошла та ситуация, и он сказал, что хочет оставить меня, - сказал Касильяс.

Касильяс защищал цвета "Порту" с 2015 года. 1 мая он перенес инфаркт миокарда, а 1 июля приступил к тренировкам с командой.