Перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Чили состоялась церемония открытия статуи Диего Марадоны. В мероприятии приняли участие игроки аргентинской команды.

Кроме того, футболисты вышли на поле в футболках с изображением «10».

Это будет первый официальный матч сборной Аргентины после смерти легендарного футболиста.

Se viene el primer partido de la Selecci?n Argentina despu?s de la muerte de Diego ???pic.twitter.com/FU5QZNZ4rS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 3, 2021

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.