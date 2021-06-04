Перед матчем Аргентина — Чили была открыта статуя в честь Марадоны
02:48
Перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Чили состоялась церемония открытия статуи Диего Марадоны. В мероприятии приняли участие игроки аргентинской команды.
Кроме того, футболисты вышли на поле в футболках с изображением «10».
Это будет первый официальный матч сборной Аргентины после смерти легендарного футболиста.
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.
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