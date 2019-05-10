Пепе предложил Коэнтрау и "Риу Аве" 600 тысяч евро за победу над "Бенфикой"

Защитник "Порту" Пепе решил дополнительно простимулировать своего друга Фабиу Коэнтрау и его команду "Риу Аве" перед матчем против "Бенфики". Как утверждает Gonfialarete, 36-летний португалец готов заплатить своему бывшему одноклубнику по "Реалу" 600 тысяч евро. Игра запланирована на воскресенье.

По данному факту в португальскую полицию и генеральную прокуратуру было подано анонимное заявление.

За два тура до конца чемпионата Португалии "Бенфика" лидирует в турнирной таблице, имея 81 очко, а "Порту" идет вторым, отставая на 2 балла.