Пепе надеется, что сможет вновь сыграть с Касильясом

Защитник «Порту» Пепе признался, что ему было тяжело, когда появилась инфрмация о проблемах с сердцем у Икера Касильяса. Также он надеется, что они вместе еще сыграют.

— Это веселая история, — цитирует O Jogo Пепе. — Когда я приехал в Испанию, меня никто не знал. «Реал» купил меня у «Порту» за 30 миллионов, а тогда это были большие деньги за игрока, который не играл много в Европе. В раздевалке Икер подошел ко мне и спросил, что у меня в сумке. Я не знал, что сказать, потому что плохо понимал испанский язык. Он сказал: «Сначала ты должен научиться говорить по-испански». Когда я вернулся в «Порту» и встретился с Икером, сказал ему: «Твой португальский язык — это катастрофа, тебе нужно научиться говорить по-португальски». Он мой друг, и встреча с ним сделала меня счастливой.

— Будучи одним из его друзей, каково было переживать новость о проблемах со здоровьем?

— Ох... это было тяжело, было непросто видеть приятеля в такой ситуации. Это взбудоражило. Когда нам сказали, что риска нет, благодарили Бога.

— Как вы думаете, вы еще будут играть вместе?

— Я надеюсь на это. Но все зависит от докторов, я не знаю, как все будет.