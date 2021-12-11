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«Каждая маленькая победа — это повод для празднования». Пеле рассказал подробности своей госпитализации

10:29
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Легендарный бразильский нападающий Пеле обратился к подписчикам, рассказав подробности своей госпитализации. 81-летний «Король футбола» призвал не волноваться за него.

«Друзья, вы знаете, что с 30 сентября, когда я выписался из больницы, я прохожу небольшие курсы химиотерапии, — написал Пеле. — Сегодня я в больнице имени Альберта Эйнштейна провожу последнюю сессию 2021 года. Хочу поделиться этим достижением с вами.

В конце концов, каждая маленькая победа — это повод для празднования, не так ли? Хочу использовать возможность и сдать серию новых тестов, поэтому я еще останусь здесь на несколько дней. Не волнуйтесь, я как раз готовлюсь к праздникам".

Ранее дочь Пеле Кели Насименту сообщила, что отца выпишут из больницы через несколько дней. Бразилец был госпитализирован в четверг, 8 декабря, для планового лечения после операции.

6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 17 сентября стало известно, что легендарный футболист cнова попал в отделение интенсивной терапии. 1 октября Пеле выписали из больницы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Динамо
Зенит

П2

25%

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1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
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ПСЖ
Монако

П1

31%

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ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Роман Шишов все материалы автора
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