Легендарный бразильский нападающий Пеле обратился к подписчикам, рассказав подробности своей госпитализации. 81-летний «Король футбола» призвал не волноваться за него.

«Друзья, вы знаете, что с 30 сентября, когда я выписался из больницы, я прохожу небольшие курсы химиотерапии, — написал Пеле. — Сегодня я в больнице имени Альберта Эйнштейна провожу последнюю сессию 2021 года. Хочу поделиться этим достижением с вами.

В конце концов, каждая маленькая победа — это повод для празднования, не так ли? Хочу использовать возможность и сдать серию новых тестов, поэтому я еще останусь здесь на несколько дней. Не волнуйтесь, я как раз готовлюсь к праздникам".

Ранее дочь Пеле Кели Насименту сообщила, что отца выпишут из больницы через несколько дней. Бразилец был госпитализирован в четверг, 8 декабря, для планового лечения после операции.

6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 17 сентября стало известно, что легендарный футболист cнова попал в отделение интенсивной терапии. 1 октября Пеле выписали из больницы.