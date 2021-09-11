Пеле рассказал о восстановлении после операции
Легенда мирового футбола Пеле рассказал, как проходит его восстановление после операции по поводу подозрительной опухоли толстой кишки.
«Друзья мои, с каждым днем я чувствую себя понемногу лучше. Я с нетерпением жду возможности сыграть снова, но я все еще планирую несколько дней потратить на восстановление. Пока я здесь, пользуюсь возможностью много говорить с семьей и отдыхать. Еще раз спасибо за ваши добрые сообщения. Скоро мы снова будем вместе!», — написал Пеле в Instagram.
6 сентября 80-летний экс-футболист сообщил, что ему удалили опухоль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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