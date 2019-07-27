Педро Роша рассказал, почему в "Крузейру" ему комфортнее, чем в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Педро Роша, играющий на правах аренды за "Крузейру", рассказал "СЭ", о своей роли в бразильской команде.

– Думаю, здесь у меня больше свободы, чаще нахожусь в штрафной. Располагаюсь ближе к воротам соперника. У нас довольно сильная линия нападения и мы играем близко друг к другу, но в то же время постоянно перемещаемся, чтобы находить свободные зоны и создавать голевые моменты. Эта подвижность в атаке "Крузейру" пошла мне на пользу, поэтому и забиваю голы, помогаю передачами.

Бразилец отыграл за "Крузейру" 13 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Бразильский клуб арендовал 24-летнего форварда в начале апреля. Соглашение рассчитано до конца 2019 года. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Роши – утром в "СЭ"