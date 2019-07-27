Педро Роша: "Останусь в "Крузейру"? Это зависит от многих факторов"

Нападающий "Спартака" Педро Роша, играющий на правах аренды за "Крузейру", рассказал "СЭ", задумывался ли остаться в команде на более длительный срок.

– Пока я сконцентрирован на команде и не думаю о будущем. Считаю, что дальнейшая карьера как раз зависит от моей работы в данный момент. В "Крузейру" чувствую себя хорошо. А останусь или нет, зависит от многих факторов. В нужный момент подумаем с агентом над этим вопросом, – сообщил бразилец.

Нападающий отыграл за "Крузейру" 13 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Бразильский клуб арендовал 24-летнего форварда в начале апреля. Соглашение рассчитано до конца 2019 года. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Роши – утром в "СЭ"