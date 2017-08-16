Паулинью подарил своему водителю в Китае "Мерседес"

Сотрудник "Гуанчжоу Эвергранд" Лян Кэ сообщил, что бразильский полузащитник Паулинью, выступавший за китайский клуб на протяжении двух последних лет, показал себя очень отзывчивым и щедрым человеком. По его словам, хавбек, в начале августа перешедший в "Барселону" за 40 миллионов евро, равнодушно относится к деньгам.

– Он никогда не важничал, – цитирует Goal Лян Кэ. – Он приветствовал и благодарил всех, кого встречал. Всегда был готов помочь. Паулинью равнодушно относился к деньгам, он любил делать подарки. Своему водителю он подарил "Мерседес" и дорогие наушники.

Он привез из Бразилии своего ортопеда, а когда увидел, что ему сложно адаптироваться, перевез его семью в Китай. Также он заплатил за обучение его детей в международной школе, одному из них он оплатил операцию.

Паулинью выступал за "Гуанчжоу Эвергранд" с 2015 по 2017 год. В составе китайского клуба он провел во всех турнирах 95 матчей, забив 28 голов.