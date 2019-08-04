Патрис Эвра: "Я не испытываю ненависти к Суаресу за то, что он когда-то семь раз назвал меня черным"

Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра, объявивший о завершении карьеры в конце июля, рассказал о том как относится к нападающему "Барселоны" Луису Суаресу, который в бытность игроком "Ливерпуля" позволил себе расистские высказывания.

В октябре 2011 года Эвра, тогда выступавший за "Манчестер Юнайтед", обвинил форварда "Ливерпуля" в том, что уругваец позволил себе расистские оскорбления в его адрес во время одного из матчей чемпионата Англии. В результате этого Суарес был дисквалифицирован на восемь матчей.

- Я никогда не испытывал в нему ненависти, - цитирует As со ссылкой на Daily mail. - Я хотел ударить его тогда, но ненавидеть кого-то я не могу. Когда меня попросили назвать лучших игроков, на мой взгляд, я назвал Суареса в числе одного из них.