Апелляционный комитет Федерации футбола Греции отклонил жалобу ПАОК и «Ксанти», оставив в силе их наказание в виде лишения очков. Они были наказаны из-за того, что оба клуба спонсирует один человек — россиянин Иван Саввиди. Это запрещено правилами.

Расследование было начато после жалобы «Олимпиакоса» в декабре прошлого года. Отметим, что регламент за владение акциями двух клубов предусматривает понижение в классе в виде наказания, однако дисциплинарный комитет применил мягкие санкции в виде лишения клубов очков: ПАОК лишился семи баллов, а «Ксанти» — 12.

ПАОК остался на втором месте в турнирной таблице, но уступает «Олимпиакосу» уже 14 очков, а «Ксанти» занимает 12-е место. Клубы намерены обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.