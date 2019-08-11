"Пахтакор" почтил память жертв авиакатастрофы

"Пахтакор" на официальном сайте почтил память жертв авикатастрофы, произошедшей ровно 40 лет назад. 11 августа 1979 года в воздухе столкнулись два самолета над Днепродзержинском (сейчас - Каменское). В трагедии погибли 178 человек, включая 17 членов команды из Ташкента.

Сегодня на стадионе "Пахтакора" пройдут памятные мероприятия, также команда посетит кладбище.