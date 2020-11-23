Полузащитник «Остин Боулд» Валерий Сарамутин в интервью «СЭ» рассказал о том, что происходило в чемпионате ЮСЛ (вторая по силе лиге США) в этом сезоне.

— В сентябре один мексиканец из команды «Лос-Анджелес Гэлакси II» оскорбил темнокожего футболиста «Сан-Диего Лойял», и вся команда ушла с поля, хотя оставалось сыграть пару минут, — рассказал Сарамутин. — Мексиканца дисквалифицировали на шесть матчей, а лига объявила, что такое поведение недопустимо.

А в следующем матче с «Финиксом» «Сан-Диего» снялся с игры в перерыве, потому что футболиста этой команды, открытого гея, обозвали, скажем так, на почве гомофобии. Причем «Сан-Диего» после первого тайма выигрывал 3:1 и вообще боролся за выход в плей-офф. Но после добровольного ухода игроков с поля ему засчитали поражение 0:3. И больше «Сан-Диего» в этом сезоне не играл. (Гоша Чернов)

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