«Ордабасы», «Олимпия» и «Црвена Звезда» наказаны за нарушение финансового fair play

УЕФА вынес наказания трем клубам, обвиненным в нарушении финансового fair play. Все три клуба не смогли выполнить требования по выплате кредитов в установленные срок.

Казахстанский «Ордабасы» исключен из всех клубных соревнований УЕФА на два сезона — 2020/21 и 2021/22. Наказание может быть снято, если клуб до 31 января 2020 года докажет, что выплатил просроченную кредиторскую задолженность по состоянию на 30 сентября 2019 года. Также «Ордабасы» оштрафован на 100 тысяч евро.

Еще два клуба обошлись штрафами.

Словенская «Олимпия» из Любляны оштрафована на 75 тысяч евро.

Сербская «Црвена Звезда» выплатит штраф в размере 50 тысяч евро.