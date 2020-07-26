Определились первые четвертьфиналисты турнира-возвращения MLS. Команда Анри вылетела
08:13
Стали известны первые участники 1/4 финала турнира «MLS is back». В играх 1/8 финала «Филадельфия Юнион» одолела «Нью-Ингленд Революшн», а «Орландо Сити» переиграл «Монреаль», который возглавляет чемпион мира и Европы француз Тьерри Анри. Обе встречи завершились со счетом 1:0.
В четвертьфинале «Филадельфия» и «Орландо» встретятся с победителями матчей «Спортинг Канзас-Сити» — «Ванкувер» и «Сиэтл Саундерс» — ФК «Лос-Анджелес» соответственно.
MLS is back
1/8 финала
«Филадельфия Юнион» — «Нью Ингленд Революшн» — 1:0 (0:0)
Гол: Сержио Дуглас, 63.
«Орландо Сити» — «Монреалья» — 1:0 (0:0)
Гол: Акинделе, 60.
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