Определились первые четвертьфиналисты турнира-возвращения MLS. Команда Анри вылетела

Стали известны первые участники 1/4 финала турнира «MLS is back». В играх 1/8 финала «Филадельфия Юнион» одолела «Нью-Ингленд Революшн», а «Орландо Сити» переиграл «Монреаль», который возглавляет чемпион мира и Европы француз Тьерри Анри. Обе встречи завершились со счетом 1:0.

В четвертьфинале «Филадельфия» и «Орландо» встретятся с победителями матчей «Спортинг Канзас-Сити» — «Ванкувер» и «Сиэтл Саундерс» — ФК «Лос-Анджелес» соответственно.

MLS is back

1/8 финала

«Филадельфия Юнион» — «Нью Ингленд Революшн» — 1:0 (0:0)

Гол: Сержио Дуглас, 63.

«Орландо Сити» — «Монреалья» — 1:0 (0:0)

Гол: Акинделе, 60.