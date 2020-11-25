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Онопко высказался о смерти Марадоны

21:23
Диего Марадона. Фото AFP
Диего Марадона. Фото AFP
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Бывший капитан сборной России, тренер ЦСКА Виктор Онопко выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Прославленный футболист сборной Аргентины умер в 60 лет от остановки сердца.

— Я застал Марадону, но мне, к сожалению, не довелось с ним играть. Марадона и Пеле — это футболисты большого уровня, которые делали футбол самым любимым спортом в мире, — цитирует «Рен ТВ» Онопко.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-mire/776052-onopko-o-maradone-eto-bolshaia-poteria-dlia-mirovogo-futbola

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