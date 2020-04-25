«Олимпиакос» могут исключить из высшего дивизиона чемпионата Греции за договорной матч

В Греции завершается расследование по делу о договорном матче. Под подозрение попал матч «Олимпиакос» — «Атромитос», состоявшийся в 2015 году, сообщает SDNA.

«Олимпиакос» могут отправить в низший дивизион, его президента Вангелиса Маринакоса обвиняют в организации договорного матча и могут пожизненно дисквалифицировать. Ему также грозит крупный штраф в размере 3 миллионов евро.

Маринакис подозревается в организации нескольких договорных игр с участием «Олимпиакоса» в период с 2014 по 2015 год. Прокуратура также обвиняет несколько футбольных арбитров и клубов, в том числе «Панатинаикос». Под подозрение попали 15 человек, в том числе президент «Атромитоса» Гиоргиос Спанос, бывший президент Федерации футбола Греции Георгиос Саррис, бывший вице-президент Федерации Аристидис Статопулос и шесть судей. К делу может быть причастен Рикарду Са Пинту, тренировавший «Атромитос» в 2014-15 и 2017 годах.

Основанный в 1925 году «Олимпиакос» является самым титулованным клубом Греции (44 победы в суперлиге). В нынешнем сезоне команда лидирует с большим отрывом после 26 туров.