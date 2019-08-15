Оглашены претенденты на призы УЕФА по итогам сезона-2018/19

УЕФА огласил список претендентов на награды по итогам сезона-2018/19. Как сообщалось ранее, на главную награду — игрок года — претендуют Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и Виргил ван Дейк («Ливерпуль»).

Остальные списки номинантов выглядят следующим образом:

Вратарь сезона: Алиссон («Ливерпуль»), Юго Ллорис («Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитник сезона: Трент Александр-Арнолд, Виргил ван Дейк (оба — «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»).

Полузащитник сезона: Френки де Йонг («Аякс»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).

Нападающий сезона: Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Футболистка года: Люси Броунз, Ада Хегерберг, Амандин Анри.

Лучший игрок Лиги Европы: Оливье Жиру, Эден Азар (оба — «Челси»), Лука Йович («Айнтрахт»).

Награды будут вручены на церемонии в Монако 29 августа.