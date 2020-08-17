17 августа 1994 года Зинедин Зидан сыграл свой первый матч в составе сборной Франции. В товарищеском матче против Чехии француз вышел на замену и за две минуты забил два мяча, сравняв счет в матче (2:2).

Позже Зинедин Зидан вместе со сборной Франции станет чемпионом мира (1998 год, Франция) и чемпионом Европы (2000 год, Нидерланды/Бельгия).

Всего в составе сборной Франции полузащитник провел 108 матчей, в которых забил 31 мяч.

На данный момент Зинедин Зидан является тренером мадридского «Реала», с которым трижды выигрывал кубок Лиги чемпионов, дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Также в активе француза две победы в ла лиге и две — в Суперкубке Испании.