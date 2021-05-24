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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Официально представлен трофей Лиги конференций УЕФА

13:10
Лига конференций. Фото UEFA.
Лига конференций. Фото UEFA.
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В следующем сезоне стартует новый клубный турнир УЕФА — Лига конференций УЕФА. УЕФА представляет новый трофей, за который будут бороться участники.

Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин — по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху.

В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Участники постараются пробиться в групповой этап, на котором будет восемь групп по четыре клуба, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. После группового этапа пройдут стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который состоится 25 мая 2022 года в Тиране.

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