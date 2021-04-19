Официально объявлено о формировании Суперлиги с «Реалом», «Барселоной», «МЮ», «Ювентусом» и еще 8 командами

Организаторы Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира.

В Суперлигу попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, вице-президентом турнира — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Матчи будут проводиться посреди недели.

Сообщалось, что Суперлига будет состоять из двух групп. За сезон команды проведут 18-23 матча. При этом при вступлении в Суперлигу клуб получит 350 миллионов евро.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.