Одноклубник Митрюшкина подал в суд на «Сьон»

Защитник «Сьона» Йоан Джуру начал разбирательство с клубом из-за невыплаты зарплаты. Аналогичным образом поступили и восемь его бывших товарищей по команде.

— Моя зарплата в «Сьоне» была ниже максимальной суммы, предусмотренной в случае частичной безработицы, — цитирует Le Nouvelliste Джуру. — Другие лицензированные игроки также начали разбирательства с клубом.

Напомним, что Джуру защищает цвета швейцарского клуба, за который также играет российский вратарь Антон Митрюшкин, с января.

В марте появилась информация, что Сейду Думбья, Алекс Сонг, Пайтим Касами, Йоанн Джуру, Эрмир Леняни, Ксавье Куасси, Микаэль Факкинетти, Кристиан Зок и Бирама Ндойе решили не подписывать данный контракт, клуб прислал отказавшимся игрокам уведомление о расторжении контрактов.

«Сьон» Митрюшкина уведомил Думбья и Сонга о расторжении контрактов из-за коронавируса