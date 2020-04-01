Одноклубник Иньесты заразился коронавирусом

Защитник «Виссел Кобе» и сборной Японии Готоку Сакаи сдал положительный тест на коронавирус. На прошлой неделе у 29-летнего японца поднялась температура, а в понедельник был выявлен Covid-19.

Это первый случай заражения коронавирусом в чемпионате Японии.

Напомним, за «Виссел Кобе» выступает экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста.

Почти все спортивные соревнования, в том числе чемпионат Японии, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется