Полузащитник «Остин Боулд» Валерий Сарамутин в интервью «СЭ» рассказал о том, как устроена жизнь в Техасе.

— Я много где был в США, но для меня Остин даже выше городов Калифорнии, — сказал Сарамутин. — Все близко, удобно, на улице зелень. Современный город с населением почти в миллион.

Остин сильно отличается от стереотипных представлений о Техасе. На юге, ближе к границе с Мексикой, я видел людей в ковбойских шляпах, словно в голливудских фильмах, а там — нет. Разве что классических пикапов много. Еще по улицам люди с оружием ходят — там по закону нужно показывать, что у тебя оно есть, все держат пистолеты в кобуре. А мой одноклубник Крис Тырпак держит в машине обрез — прямо в бардачке лежит, я сам видел. Он как раз из Остина, так что для него это нормально. Говорил, что никогда не использовал. (Гоша Чернов)

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