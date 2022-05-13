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Сегодня, 05:16

Очоа готов перейти в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Америки» Гильермо Очоа не исключает возвращения в Европу и в частности перейти в «Реал». Действующий контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2022 года.

«Сейчас я мечтаю подарить чемпионство фанатам «Америки», моей семье, которые вместе со мной переживают из-за поражений и празднуют триумфы. Сделать что-то историческое со сборной Мексики, и почему бы и нет, может быть, сыграть за «Реал», я еще не ухожу на пенсию», — цитирует Marca Очоа.

36-летний мексиканец в этом сезоне сыграл в 32 матчах во всех турнирах, из которых 16 он отыграл на ноль, и пропустил 29 голов.

Напомним, ранее Очоа уже играл в Испании: с 2014 по 2017 год за «Малагу», а в сезоне-2016/17 за «Гранаду».

Гильермо Очоа
Футбол
ФК Реал
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