Очоа готов перейти в «Реал»

Вратарь «Америки» Гильермо Очоа не исключает возвращения в Европу и в частности перейти в «Реал». Действующий контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2022 года.

«Сейчас я мечтаю подарить чемпионство фанатам «Америки», моей семье, которые вместе со мной переживают из-за поражений и празднуют триумфы. Сделать что-то историческое со сборной Мексики, и почему бы и нет, может быть, сыграть за «Реал», я еще не ухожу на пенсию», — цитирует Marca Очоа.

36-летний мексиканец в этом сезоне сыграл в 32 матчах во всех турнирах, из которых 16 он отыграл на ноль, и пропустил 29 голов.

Напомним, ранее Очоа уже играл в Испании: с 2014 по 2017 год за «Малагу», а в сезоне-2016/17 за «Гранаду».