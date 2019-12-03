Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргил ван Дейк опубликовал в своем Instagram фотографии с вручения награды «Золотой мяч». Мероприятие прошло в Париже в понедельник.

28-летний ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» 2019 года. Первым стал капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси.

«Я был смирен теплым приемом, который я получил в Париже, и я хотел бы сказать спасибо всем, кто помог нам чувствовать себя как дома.

Во-первых, я хотел бы поздравить Лионеля Месси с победой и историческим шестым «Золотым мячом». Как я сказал вчера вечером на церемонии, важно сидеть сложа руки и восхищаться величием, когда оно перед вами.

Поздравляю с еще одним невероятным годом. Для было честью быть номинированным на эту награду, и я очень горжусь тем, что занял второе место в одной компании с двумя величайшими игроками, когда-либо игравшими в футбол — Месси и Роналду.

В этом году мы пережили несколько хороших сражений, и я надеюсь, что их будет еще много.

Я горжусь своим футбольным путешествием и надеюсь, что мой маршрут поможет вдохновить других всегда верить в себя и никогда не разочаровываться в своих мечтах. Я жажду большего успеха на поле и буду стараться изо всех сил, чтобы продолжать совершенствоваться и продолжать стремиться быть лучшим, кем я могу быть.

Это был невероятный 2019 год, но все это было бы невозможно без любви и поддержки моей семьи, спасибо за то, что вы всегда были там. Я также должен сказать большое спасибо всем моим товарищам по команде в «Ливерпуле» и национальной команде. Наконец, спасибо всем в футбольном мире за все ваши сообщения поддержки, это очень много значит для меня и моей семьи», — подписал фото ван Дейк.