Обнародовано последнее сообщение Марадоны

Аргентинская ТВ-программа Secretos Verdaderos опубликовала последнее аудиосообщение, которое отправил знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона незадолго до смерти.

Указано, что легендарный аргентинец отправил месседж в Whatsapp Марио Бодри, парню бывшей девушки Марадоны Вероники Охеды. Она родила от Марадоны сына Диего Фернандо, которому сейчас семь лет.

«Привет Марио, это Диего, — приводит слова Марадоны Football Italia. — Может, ты посчитаешь это невероятным, но я вижу, что Веронике хорошо — она говорила мне, что они сейчас вместе. Береги ее и моего ангела Диегито, другого такого нет. У меня много сыновей, но этот избавит меня от последних седых волос».

Диего Марадоны умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал отек легких из-за сердечной недостаточности. Марадона — чемпион мира-1986 года в составе сборной Аргентины.