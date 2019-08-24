Н'Зонзи заявил, что не был счастлив в «Роме»

Новичок «Галатасарая» полузащитник Стивен Н'Зонзи рассказал о периоде выступления за «Рому». Футболист признался, что с большим удовольствием покинул итальянскую команду.

— В новой команде я раскрепостился, этого мне очень не хватало в «Роме» — сказал 30-летний француз в интервью Corriere dello Sport. — Здесь мы как семья. «Галатасарай» — команда высочайшего уровня с топ-игроками. Ни секунду не сомневался в том, что мне надо менять клуб.

Обращался ли я к Чингизу Ундеру? Я предпочитаю принимать решения самостоятельно. В переходе убедил меня не Ундер, а Фатих Терим и потрясающая атмосфера в «Галатасарае».

Н'зонзи провел в «Роме» один сезон, в ходе которого сыграл в 30 матчах и забил 1 гол.