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«Ньюэллз Олд Бойз» на стадионе устроил церемонию в честь Марадоны

07:53
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«Ньюэллз Олд Бойз» устроил церемонию в память о Диего Марадоне. Легендарный аргентинец умер на этой неделе в возрасте 60 лет.

«Тысячи свечей зажгли трибуну, которая уже много лет носит имя Диего Марадоны. Ты всегда будешь жить в нашей памяти и в наших сердцах», — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, на этой неделе Диего Марадона умер. Ему было 60 лет. Церемония прощания прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Похоронили аргентинца на частном кладбище рядом с родителями.

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