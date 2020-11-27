«Ньюэллз Олд Бойз» на стадионе устроил церемонию в честь Марадоны

«Ньюэллз Олд Бойз» устроил церемонию в память о Диего Марадоне. Легендарный аргентинец умер на этой неделе в возрасте 60 лет.

«Тысячи свечей зажгли трибуну, которая уже много лет носит имя Диего Марадоны. Ты всегда будешь жить в нашей памяти и в наших сердцах», — говорится в сообщении в Twitter.

Miles de velas iluminaron la tribuna popular que hace a?os lleva el nombre de Diego A. Maradona.



Siempre vivir?s en nuestra memoria y en nuestros corazones ???#DiegoEterno ? pic.twitter.com/Voq1qUEJet — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 27, 2020

Напомним, на этой неделе Диего Марадона умер. Ему было 60 лет. Церемония прощания прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Похоронили аргентинца на частном кладбище рядом с родителями.

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