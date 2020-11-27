«Ньюэллз Олд Бойз» на стадионе устроил церемонию в честь Марадоны
07:53
«Ньюэллз Олд Бойз» устроил церемонию в память о Диего Марадоне. Легендарный аргентинец умер на этой неделе в возрасте 60 лет.
«Тысячи свечей зажгли трибуну, которая уже много лет носит имя Диего Марадоны. Ты всегда будешь жить в нашей памяти и в наших сердцах», — говорится в сообщении в Twitter.
Напомним, на этой неделе Диего Марадона умер. Ему было 60 лет. Церемония прощания прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Похоронили аргентинца на частном кладбище рядом с родителями.
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