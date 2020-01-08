«Нью-Йорк Сити» оригинально объявил о выкупе контракта форварда сборной США

«Нью-Йорк Сити» оригинальным образом объявил о выкупе у «Бенфики» контракта Китона Паркса. В официальном Twitter клуб MLS опубликовал видеоколлаж, на котором две девушки безумно радуются новости о 22-летнем хавбеке.

22-летний Паркс провел в «Сити» сезон-2019 на правах аренды. На его счету 23 матча и 1 гол в MLS.

В 2018 году форвард дебютировал за сборную США.