«Нью-Йорк Сити» оригинально объявил о выкупе контракта форварда сборной США
18:27
«Нью-Йорк Сити» оригинальным образом объявил о выкупе у «Бенфики» контракта Китона Паркса. В официальном Twitter клуб MLS опубликовал видеоколлаж, на котором две девушки безумно радуются новости о 22-летнем хавбеке.
22-летний Паркс провел в «Сити» сезон-2019 на правах аренды. На его счету 23 матча и 1 гол в MLS.
В 2018 году форвард дебютировал за сборную США.
? @keaton_parks ? pic.twitter.com/7EK8ZMV7v5— New York City FC (@NYCFC) January 8, 2020
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