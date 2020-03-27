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Нуну верит, что Злобин сможет сделать отличную карьеру

04:32
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Экс-вратарь сборной Португалии Нуну верит в успех российского голкипера «Бенфики» Ивана Злобина. В этом сезоне 23-летний россиянин сыграл в 8 матчах и пропустил 8 голов.

— Считаю, что Злобин — отличный голкипер, — признался «Известиям» знаменитый португальский вратарь Нуну. — Он стал получать все больше шансов в «Бенфике». Если Иван продолжит прогрессировать, у него есть все возможности сделать отличную карьеру. Есть ли у него сейчас шансы стать первым номером? Сложно сказать. «Бенфика» — команда, в которой очень высокая конкуренция, и игроки всегда находятся под давлением. Им постоянно нужно доказывать свою состоятельность. Поэтому самое главное — продолжать уверенно работать

Дополнительная информация:

https://iz.ru/991931/sevastian-terletckii/vdali-ot-doma-kak-perezhivaiut-karantin-nashi-futbolisty-za-rubezhom

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