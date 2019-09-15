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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Нойер ответил тер Штегену на слова про нехватку игрового времени в сборной

02:01

Основной голкипер сборной Германии Мануэль Нойер ответил своему сменщику Марку-Андре тер Штегену на нехватку игрового времени. 27-летний немец сыграл всего 22 матча за 7 лет за национальную команду.

— Я думаю, что он хороший вратарь и хорошо играет, но не уверен, помогут ли его слова нам, — цитирует Sky Sport Нойера. — Мы команда и должны представлять себя в этом качестве.

Тер Штеген выразил недовольство ролью запасного в сборной Германии

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