Нойер назван вратарем года ФИФА

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер признан лучшим вратарем 2020 года по версии ФИФА. В голосовании он опередил победителя прошлого года Алиссона из «Ливерпуля» и Яна Облака из «Атлетико».

Нойер в 2020 году выиграл с «Баварией» чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

У женщин аналогичную награду выиграла француженка Сара Буадди из «Лиона». В 2020 году она в 11-й раз подряд выиграла чемпионат Франции, в восьмой раз подряд — Кубок Франции, а также в пятый раз подряд победила в Лиге чемпионов.