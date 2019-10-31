Новость о возвращении Ибрагимовича в Испанию оказалась шуткой

Во вторник 29 октября Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович записал видеопослание, в котором заявил, что возвращается Испанию, не уточняя каких-либо подробностей.

Оказалось, что футболист стал лицом испанского казино и в четверг, 31 октября, сообщил об этом в Twitter.