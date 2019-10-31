Новость о возвращении Ибрагимовича в Испанию оказалась шуткой
16:32
Во вторник 29 октября Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович записал видеопослание, в котором заявил, что возвращается Испанию, не уточняя каких-либо подробностей.
Оказалось, что футболист стал лицом испанского казино и в четверг, 31 октября, сообщил об этом в Twitter.
You're welcome Spain! Zlatan is now welcoming Spanish players to https://t.co/yqSM4ycmkc. Don't forget to play responsibly, https://t.co/rmCILlWQvv pic.twitter.com/eK9k4IvW9Z— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) October 31, 2019
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