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Никлас Бендтнер намерен завершить карьеру, если ему не поступит интересное предложение

09:37
Никлас Бендтнер. Фото AFP
Никлас Бендтнер. Фото AFP
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Бывший нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер заявил, что думает о завершении карьеры.

«Я хотел бы вернуться в прошлое и ударить того молодого человека по голове молотком. Хотел бы дать ему понять, что у него есть возможность, что ему нужно позаботиться о чем-то важном», — приводит слова 32-летнего датчанина The Guardian.

Экс-нападающий «Арсенала», «Ювентуса» и «Вольфсбурга» в сентябре не смог перебраться в чемпионат Китая из-за ситуации с COVID-19. Датчанин намерен завершить карьеру, если ему не поступит интересное предложение.

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