Никлас Бендтнер намерен завершить карьеру, если ему не поступит интересное предложение
Бывший нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер заявил, что думает о завершении карьеры.
«Я хотел бы вернуться в прошлое и ударить того молодого человека по голове молотком. Хотел бы дать ему понять, что у него есть возможность, что ему нужно позаботиться о чем-то важном», — приводит слова 32-летнего датчанина The Guardian.
Экс-нападающий «Арсенала», «Ювентуса» и «Вольфсбурга» в сентябре не смог перебраться в чемпионат Китая из-за ситуации с COVID-19. Датчанин намерен завершить карьеру, если ему не поступит интересное предложение.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.