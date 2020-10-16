Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Неймар в световых годах от Пеле и Роналдо». Вальбуэна раскритиковал бразильца

05:10
Матье Вальбуэна и Неймар. Фото Twitter
Матье Вальбуэна и Неймар. Фото Twitter

Экс-полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна раскритиковал нападающего «ПСЖ» Неймара. По его мнению, игрок парижской команды далек от легендарных бразильских футболистов.

— Мы все видели Неймара в плей-офф Лиги чемпионов в прошлом сезоне, он не был хорош, особенно в финале, — цитирует RMC Вальбуэна. — Он очень далек, в световых годах от Пеле и Роналдо. Он блистает в лиге 1, но все ждут от него не этого.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир