«Неймар в световых годах от Пеле и Роналдо». Вальбуэна раскритиковал бразильца

Экс-полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна раскритиковал нападающего «ПСЖ» Неймара. По его мнению, игрок парижской команды далек от легендарных бразильских футболистов.

— Мы все видели Неймара в плей-офф Лиги чемпионов в прошлом сезоне, он не был хорош, особенно в финале, — цитирует RMC Вальбуэна. — Он очень далек, в световых годах от Пеле и Роналдо. Он блистает в лиге 1, но все ждут от него не этого.