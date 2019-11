Невероятные кадры. Чемпионский парад «Фламенго» перед тысячами фанатов

«Гремиу» в выездном матче 34-го тура чемпионата Бразилии победил «Палмейрас» — 2:1. После этой встречи «Фламенго» стал недосягаем для преследователей. Накануне команда экс-форварда ЦСКА Витинью выиграла Кубок Либертадорес.

«Фламенго» провел победный парад, в котором приняли участие тысячи болельщиков.

Flamengo are winning at life ?



The Brazilians won the Libertadores yesterday and clinched their seventh league title today ??



Football. Bloody hell. pic.twitter.com/o47Byi2VLA