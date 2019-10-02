Невероятное пиротехническое шоу перед матчем «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»
03:50
В Буэнос-Айресе идет первый матч 1/2 финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Перед стартовым свистком на стадионе «Монументаль» состоялось грандизное пиротехническое шоу.
Напомним, противостояние между двумя этими клубами в Аргентине называется Суперкласико.
#CopaLibertadores ?— Esto en L?nea (@estoenlinea) October 2, 2019
?RRANCA EL PARTIDO EN EL MONUMENTAL! #River 0??0? #Boca
? @Brian_BA9 https://t.co/tPWBOC7ATN pic.twitter.com/ZJpjQSgcSy