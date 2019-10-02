В Буэнос-Айресе идет первый матч 1/2 финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Перед стартовым свистком на стадионе «Монументаль» состоялось грандизное пиротехническое шоу.

Напомним, противостояние между двумя этими клубами в Аргентине называется Суперкласико.