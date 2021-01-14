Netflix объявил дату премьеры фильма о Пеле

Документальный фильм о знаменитом бразильском футболисте Пеле будет опубликован на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает Twitter Netflix Brasil. Премьера состоится 23 февраля.

?dolo, prod?gio, o Rei. O document?rio Pel? chega dia 23 de fevereiro. pic.twitter.com/IEzWNzwN3i — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 14, 2021

«Идол, вундеркинд, король. Документальный фильм «Пеле» выходит 23 февраля», — говорится в сообщении.

Информацию о премьере подтвердил и сам Пеле.

Em breve, eu terei a oportunidade de reviver as minhas mem?rias. No dia 23 de fevereiro, minha hist?ria ser? contada em um document?rio produzido pela @NetflixBrasil. Estou empolgado para assistir! #PeleNetflix pic.twitter.com/DgXYfXOAG7 — Pel? (@Pele) January 14, 2021

«Скоро у меня будет возможность снова пережить свои воспоминания, — написал он в своем Twitter. — 23 февраля моя история будет рассказана в фильме Netflix Brasil. Я с радостью посмотрю!»

80-летний Пеле — единственный футболист, который трижды становился чемпионом мира как игрок.