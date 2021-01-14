Netflix объявил дату премьеры фильма о Пеле
Документальный фильм о знаменитом бразильском футболисте Пеле будет опубликован на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает Twitter Netflix Brasil. Премьера состоится 23 февраля.
?dolo, prod?gio, o Rei. O document?rio Pel? chega dia 23 de fevereiro. pic.twitter.com/IEzWNzwN3i— netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 14, 2021
«Идол, вундеркинд, король. Документальный фильм «Пеле» выходит 23 февраля», — говорится в сообщении.
Информацию о премьере подтвердил и сам Пеле.
Em breve, eu terei a oportunidade de reviver as minhas mem?rias. No dia 23 de fevereiro, minha hist?ria ser? contada em um document?rio produzido pela @NetflixBrasil. Estou empolgado para assistir! #PeleNetflix pic.twitter.com/DgXYfXOAG7— Pel? (@Pele) January 14, 2021
«Скоро у меня будет возможность снова пережить свои воспоминания, — написал он в своем Twitter. — 23 февраля моя история будет рассказана в фильме Netflix Brasil. Я с радостью посмотрю!»
80-летний Пеле — единственный футболист, который трижды становился чемпионом мира как игрок.
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