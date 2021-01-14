Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Netflix объявил дату премьеры фильма о Пеле

21:42
Пеле. Фото EFE.
Пеле. Фото EFE.
Теги:

Документальный фильм о знаменитом бразильском футболисте Пеле будет опубликован на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает Twitter Netflix Brasil. Премьера состоится 23 февраля.

«Идол, вундеркинд, король. Документальный фильм «Пеле» выходит 23 февраля», — говорится в сообщении.

Информацию о премьере подтвердил и сам Пеле.

«Скоро у меня будет возможность снова пережить свои воспоминания, — написал он в своем Twitter. — 23 февраля моя история будет рассказана в фильме Netflix Brasil. Я с радостью посмотрю!»

80-летний Пеле — единственный футболист, который трижды становился чемпионом мира как игрок.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир