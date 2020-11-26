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Несколько фанатов пострадало в столкновениях с полицией во время церемонии прощания с Марадоной

14:17
Один из пострадавших фанатов на церемонии прощания с Марадоной. Фото AFP
Один из пострадавших фанатов на церемонии прощания с Марадоной. Фото AFP
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Несколько болельщиков пострадало в столкновениях с полицией во время церемонии прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной, сообщает AS.

Фанаты пытались прорваться через полицейский кордон, ограждающий путь в Президентский дворец в Буэнос-Айресе, где находится тело Марадоны. В толпе происходят стычки болельщиков с правоохранителями, сообщается, что несколько человек получили травмы.

Церемония началась сегодня в 12.00 по московскому времени, она будет продолжаться 48 часов. Прийти на нее могут все желающие. По информации аргентинских СМИ, очередь к гробу Марадоны растянулась на 7 кварталов.

25 ноября Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

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