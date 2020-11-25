Непомнящий считает, что со смертью Марадоны футбол потерял гения

Известный российский тренер Валерий Непомнящий выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Аргентинец скончался 25 ноября на 61-м году жизни.

— Трагическая весть пришла. Для меня Марадона входит в число выдающихся гениальных футболистов, — цитирует «Рен ТВ» Непомнящего. — Я его ставлю в один ряд с Пеле. Самое важное, что я не только видел его игру, моя команда играла против него на ЧМ-90. Я понимаю его уровень, его статус в мировом футболе. Мы потеряли гения.