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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Непомнящий считает, что со смертью Марадоны футбол потерял гения

21:01
Диего Марадона. Фото Reuters
Диего Марадона. Фото Reuters
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Аргентинец скончался 25 ноября на 61-м году жизни.

— Трагическая весть пришла. Для меня Марадона входит в число выдающихся гениальных футболистов, — цитирует «Рен ТВ» Непомнящего. — Я его ставлю в один ряд с Пеле. Самое важное, что я не только видел его игру, моя команда играла против него на ЧМ-90. Я понимаю его уровень, его статус в мировом футболе. Мы потеряли гения.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-mire/776033-trener-nepomniashchii-o-smerti-maradony-my-poteriali-geniia

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